Фетисов: позиция "Крыльев" - сохранить Соболева

Заместитель председателя правительства Самарской области, глава совета директоров "Крыльев Советов" Александр Фетисов рассказал, что клуб не намерен отпускать нападающего Александра Соболева.
Фото: ФК Крылья Советов
"Не секрет, что многие клубы — и российские, и зарубежные — проявляют интерес к Соболеву. Переход в одну из других команд — инициатива Александра и в настоящее время предмет переговоров. Безусловно, позиция клуба "Крылья Советов" — сохранить Александра Соболева в команде как одного из своих лидеров и любимцев самарских болельщиков. Мы предприняли меры для этого, предложив игроку выгодные условия. На сегодняшний день он остается игроком нашей команды и сейчас проходит сборы вместе с ней", - цитирует Фетисова РИА Новости.

Ранее была информация, что в услугах Соболева заинтересованы "Динамо", ЦСКА, а также неназванный клуб из чемпионата Англии.

В нынешнем сезоне форвард провел 18 матчей и забил 10 голов.


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Теги: Соболев Крылья Советов
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