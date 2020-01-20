"Вряд ли произойдет снижение уровня чемпионата из-за добавления команд из ФНЛ. Те команды, которые находятся на лидирующих позициях в ФНЛ, имеют, как правило, и хорошие условия, и неплохие возможности. За счет них уровень РПЛ точно не упадет. Наоборот, они должны повысить конкуренцию в нашем чемпионате", - цитирует Аджоева ТАСС.
"Арсенал" набрал 25 очков в нынешнем сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице.
В тульском "Арсенале" считают, что расширение РПЛ повысит конкуренцию
Генеральный директор тульского "Арсенала" высказался о расширении РПЛ до 18 команд. Напомним, что на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд. Против были только "Спартак" и "Зенит".
Фото: tula.bezformata.com
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