В тульском "Арсенале" считают, что расширение РПЛ повысит конкуренцию

Генеральный директор тульского "Арсенала" высказался о расширении РПЛ до 18 команд. Напомним, что на общем собрании РПЛ большинство клубов проголосовало за расширение лиги до 18-ти команд. Против были только "Спартак" и "Зенит".
Фото: tula.bezformata.com
"Вряд ли произойдет снижение уровня чемпионата из-за добавления команд из ФНЛ. Те команды, которые находятся на лидирующих позициях в ФНЛ, имеют, как правило, и хорошие условия, и неплохие возможности. За счет них уровень РПЛ точно не упадет. Наоборот, они должны повысить конкуренцию в нашем чемпионате", - цитирует Аджоева ТАСС.

"Арсенал" набрал 25 очков в нынешнем сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Аджоев Арсенал Тула
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

19-летний игрок ЦСКА находится на просмотре в "Риге"
"Ахмат" выразил свое доверие тренерскому штабу Шалимова
Хакими попал в сферу интересов "Баварии"
"Ахмат" в товарищеском матче проиграл клубу из Румынии
Ловчев: думаю, Тедеско сам хотел бы других игроков 2
"Ростов" сыграл вничью с "Пахтакором"
Bild: Вернер хочет перейти в "Ливерпуль"
Бэйл не хочет уходить в аренду
Донни ван бе Бек: "Реал" или "МЮ"? Оба клубы великие
В тульском "Арсенале" считают, что расширение РПЛ повысит конкуренцию 4
Мусаев: у молодых игроков есть шанс попасть в основной состав в весенней части сезона
Защитник "Ньюкасла" Виллемс выбыл до конца сезона
Ван Перси прокомментировал травму Рэшфорда
"Енисей" сообщил о расставании с Клещенко
Фетисов: позиция "Крыльев" - сохранить Соболева 2
Тихонов - о Сетьене: не понимаю этого назначения, есть тренеры посильнее 2
Вратарь "Вест Хэма" продолжит карьеру в Испании
Итальянские фанаты насмерть сбили болельщика другой команды
Уволенный из "Агробизнеса" игрок: фото с двуглавым орлом? Это история всего нашего народа 3
Айртон ответил, действительно ли он уходит из "Спартака" 13
Двукратная "Мисс Бум Бум" сделала татуировку с Месси (фото) 1
Дзюба победил Кокорина в бросании бутылки на точность (видео) 12
Невилл удивлен, что владельцы «Манчестер Юнайтед» не увольняют Вудворда
Московская полиция провела проверку «Открытие Арены» из-за угрозы минирования
Червиченко: Айртон и «Спартаку» полезен, не знаю, почему поднялся вопрос его убирать 3
Одноклубник Головина может перейти в «Тоттенхэм»
Радимов: считаю, что Кокорин вновь заиграет как и прежде 2
Роналду смачно поцеловал Дибалу, празднуя гол «Ювентуса» (фото) 2
Нойштедтер: как Клопп заводил команду, как готовил к матчам — сразу было понятно, что это необычный тренер
Kicker: «Зенит» интересуется форвардом «Униона» 5
Все новости