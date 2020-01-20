Отмечается, что 26-летний аргентинец через несколько часов прилетит в Монтеррей. Соглашение с ним будет рассчитано на четыре года, а "Зенит" получит за игрока 6,5 миллионов долларов.
Краневиттер перешел в "Зенит" летом 2017 года из "Атлетико". В нынешнем сезоне он провел четыре матча.
Журналист Фуркад сообщил, что Краневиттер близок к переходу в "Монтеррей"
Как сообщает в своем твиттере журналист Сантьяго Фуркад, полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в ближайшее время заключит контракт с мексиканским клубом "Монтеррей".
Фото: ФК "Зенит"
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