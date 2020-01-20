Напомним, "Спартак" сейчас проводит предсезонный сбор в Абу-Даби. Как сообщает "Спорт-экспресс", в ближайшее время футболист вернется в строй.
"Спартак" занимает 10-е место в таблице чемпионата России, набрав 22 очка.
На счет Мельгарехо в нынешнем сезоне 11 матчей и один гол.
У Мельгарехо спазмы в спине. Игрок пропустил несколько дней тренировок в Абу-Даби
Из-за спазмов в спине полузащитник "Спартака" Лоренсо Мельгарехо пропустил несколько дней тренировок.
Фото: ФК "Спартак"
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