- Есть несколько предложений из разных лиг, называть их не буду из этических соображений. Имеется интерес и в России, но для Жано сейчас приоритет — сменить атмосферу.
До 31 января у нас приоритет — Европа, - приводит слова агента "СЭ".
Ранее сообщалось, что игрок получит 1,2 млн евро за расторжение контракта с красно-белыми.
Также становилось известно, что футболист может продолжить карьеру в Турции или перейти в "Тамбов".
Агент Джано рассказал о планах игрока на будущее
Представляющий интересы бывшего хавбека "Спартака" Джано Теймураз Лепсая обозначил приоритеты футболиста
Фото: ФК "Спартак"
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