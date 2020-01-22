- На меня выходили некоторые клубы АПЛ. Спрашивали мое мнение о нем. Предметный интерес к нему есть. Проблемы с визой? В Англии работает прецедентное право. То есть можно доказать, что белое — это черное (смеется).
Когда Зинченко играл ещё за "Шахтёр", его захотел взять Венгер. Я ему возразил — мол, нет игр за сборную, у вас в Англии действуют такие правила. Арсен ответил: "Шандор, ну какие правила? Если я смогу доказать, что этот игрок мне нужен, то ему дадут рабочую визу. Это уже моя забота". И Зинченко получил визу до того, как он стал играть за сборную, не вижу тут проблемы, - приводит слова Варги "СЭ".
Александр Зинченко перешёл в "Манчестер Сити" из "Уфы" в июле 2016 года. Он дебютировал за сборную в октябре 2015 года.
По английским правилам, Соболеву для получения рабочей визы необходимо было провести за 2 года не менее 75% матчей за свою национальную сборную. Футболист ещё ни разу не выходил на поле в играх за сборную России.
Агент Варга - о визе для Соболева: не вижу проблемы, Зинченко тоже получил визу без игр за сборную
Известный агент Шандор Варга рассказал об интересе клубов Английской Премьер-Лиги к нападающему "Крыльев Советов" Александру Соболеву, который не договорился с ЦСКА и испытывает проблемы с получением английской рабочей визы из-за недостатка игр за сборную.
Фото: РФС
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