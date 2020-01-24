Это было необходимо для выступлений за национальную сборную страны, в которой запрещено двойное гражданство.
- Мы с мамой шутили: был бы русский паспорт, я бы не был легионером. Но я говорю: был бы русский паспорт, я бы до РПЛ не добрался. Меня бы в сборную не вызвали, а меня же точно в матчах за нее смотрели. Вряд ли в России следили за простым мальчиком из молодежного первенства Литвы.
Мне вообще кажется, что в России я бы футболом не занимался. Тут во дворе тупо поля не было, когда я маленький был. А так играть в футбол я начал, только когда в Литву переехал. Я никогда не жалел, что поменял гражданство. У меня вся семья русская, но в Литве мы прожили всю мою жизнь. Мы любим две страны, – цитирует Черных Sports.ru.
На счету Черных в текущем сезоне РПЛ 6 матчей за "Оренбург".
Федор Черных: не добрался бы до РПЛ, если бы не отказался от российского гражданства
Полузащитник "Оренбурга" Фёдор Черных, принадлежащий московскому "Динамо", оценил свое решение отказаться от российского гражданства после переезда с семьей в Литву.
Фото: РИА Новости / Виталий Белоусов
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