"У нас была игра в Москве. К нам приехали люди и сообщили, что Гинер хочет с нами встретиться. Поехали с центральным защитником Ромой Романовым. ЦСКА хотели его и меня. Мы с ним поехали втайне от Горюнова и Шоха (президент и вице-президент "Ротора" в тот период). Мы приехали к нему в офис. Я помню разговор, он говорит: "Ну что, хотите в ЦСКА? Мы сейчас быстро все сделаем". Он дает пачку денег мне и Роме. Чуть сознание не потерял.
Было 10 тысяч долларов. Приехал домой, сказал жене: "Мы богаты!" У меня уже планы: машину беру, вторую.
Мы сыграли игру, прилетели в Волгоград, а на следующий день руководство позвало к себе. Наверное, пошли разговоры о том, что мы уже в ЦСКА. Он (Шох) нам как дал: "Где бабки?" Я говорю: "Завтра же летим назад, возвращаем деньги". Мы полетели в Москву, встретились, но уже не с Гинером, а с кем-то из его людей, отдали деньги. Вернулись в Волгоград и спустя несколько туров случился переход в "Спартак". Может быть, это судьба, что мне суждено было оказаться в "Спартаке", - сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу "Сычёв подкаст и Денис Казанский".
Роман Павлюченко выступал за "Спртак" с 2003-го по 2008-й год, провел 188 матчей, в которых забил 87 голов. В составе "красно-белых" Павлюченко трижды становился серебряным призером чемпионата и выигрывал Кубок России.
Павлюченко: Гинер предложил перейти в ЦСКА и дал 10 тысяч долларов. Я чуть сознание не потерял
Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА в бытность игроком "Ротора".
Фото: Андрей Мирейко, "СЭ"
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