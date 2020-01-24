Павлюченко: Гинер предложил перейти в ЦСКА и дал 10 тысяч долларов. Я чуть сознание не потерял

Экс-нападающий "Спартака" и сборной России Роман Павлюченко рассказал о несостоявшемся переходе в ЦСКА в бытность игроком "Ротора".
Фото: Андрей Мирейко, "СЭ"
"У нас была игра в Москве. К нам приехали люди и сообщили, что Гинер хочет с нами встретиться. Поехали с центральным защитником Ромой Романовым. ЦСКА хотели его и меня. Мы с ним поехали втайне от Горюнова и Шоха (президент и вице-президент "Ротора" в тот период). Мы приехали к нему в офис. Я помню разговор, он говорит: "Ну что, хотите в ЦСКА? Мы сейчас быстро все сделаем". Он дает пачку денег мне и Роме. Чуть сознание не потерял.

Было 10 тысяч долларов. Приехал домой, сказал жене: "Мы богаты!" У меня уже планы: машину беру, вторую.

Мы сыграли игру, прилетели в Волгоград, а на следующий день руководство позвало к себе. Наверное, пошли разговоры о том, что мы уже в ЦСКА. Он (Шох) нам как дал: "Где бабки?" Я говорю: "Завтра же летим назад, возвращаем деньги". Мы полетели в Москву, встретились, но уже не с Гинером, а с кем-то из его людей, отдали деньги. Вернулись в Волгоград и спустя несколько туров случился переход в "Спартак". Может быть, это судьба, что мне суждено было оказаться в "Спартаке", - сказал Павлюченко в интервью YouTube-каналу "Сычёв подкаст и Денис Казанский".

Роман Павлюченко выступал за "Спртак" с 2003-го по 2008-й год, провел 188 матчей, в которых забил 87 голов. В составе "красно-белых" Павлюченко трижды становился серебряным призером чемпионата и выигрывал Кубок России.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Павлюченко Ротор Гинер Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Бывший шеф-скаут «Спартака»: «Ананидзе — моя боль, он не реализовал потенциал»
Стали известны имена футболистов ПФЛ, делавших ставки на матчи своей команды
"Химки" добровольно решили "сливать" сезон, Талалаев ушёл в знак протеста. Отличная идея расширяться, РПЛ! 1
Журналист Егоров: даже когда был вариант с Соболевым, Новиков настаивал на Комличенко
Вице-президент «Манчестер Юнайтед» Вудворд может покинуть клуб
Глушаков: могу пожелать Каррере удачи
Ярошик рассказал, как проигрывался на ставках
"Взял под себя, нас отодвинул". Экс-скаут "Спартака" рассказал, как происходило комплектование при Каррере 1
Глушаков - о Кононове в "Спартаке": я был в его шкуре, он оказался потом в моей 1
Павлюченко: Гинер предложил перейти в ЦСКА и дал 10 тысяч долларов. Я чуть сознание не потерял 3
Федор Черных: не добрался бы до РПЛ, если бы не отказался от российского гражданства
Глушаков: какой я есть, таким и буду - честным, открытым, справедливым. Предателей не прощаю 5
"Пишите что хотите, я его куплю". Бывший шеф-скаут "Спартака" назвал покупку Джикии заслугой Федуна 4
"Млада-Болеслав" сообщила, что Комличенко полетел в Москву на медобследование и переговоры с "Динамо" 2
Кикнадзе: пытаемся проработать трансфер Алексея Миранчука за границу 1
Бывший главный скаут "Спартака": могли привезти Салаха, Мане и Мареза - клуб недоработал 13
Дзюба: говорят, что Фирмино слабый. Это вам ответ, болтуны 4
Ярошик: в отличие от России, в Англии не возятся с легионерами
Нападающий юношеской сборной России перешел в "Уфу"
Кикнадзе - о продлении контракта с Гильерме: когда легко пропускаем, думаю: "Ах, что я наделал?!" 1
Notiulti: Краневиттер заключил контракт с мексиканским "Монтерреем" 1
Симеоне взял ответственность за вылет из Кубка Испании от клуба третьей лиги на себя
Ярошик: Мандрыкин ездил так, что я надеялся попасть в пробку 1
Воронин: футбол – это Европа, а никак не Россия с Украиной. Футбол последний раз был в СССР 5
Ярошик: сначала Березуцкие были дровосеками
"Интер" и "Тоттенхэм" договорились о трансфере Эриксена
Николай Комличенко сегодня пройдёт медосмотр для "Динамо"
"СЭ": Шуньич перейдёт в китайский "Шаньдун Лунэн", если "Динамо" найдёт ему замену 2
Полузащитник "ПСЖ" Эбимбе может перейти в "МЮ"
Д. Сильва рассказал об интересе "Реала"
Все новости