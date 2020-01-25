Журналист Егоров: РПЛ может обжаловать в CAS признание выборов Прядкина неправомерными

РПЛ в течение трех рабочих дней планирует изучить ситуацию и ознакомиться с бумагами из РФС о признании недействительными выборы Сергея Прядкина президентом лиги.



Фото: РФС

"Вероятно, что общее собрание лиги будет созвано во вторник. Полагаю, не исключен вариант жесткого сценария – в том плане, что лига будет обращаться в апелляционные органы, а далее в CAS", — сообщает журналист Сергей Егоров в своем телеграм-канале "Футбольный Биги".



Напомним, что 16 января Сергей Прядкин был досрочно переизбран на новый пятилетний срок. Клубы единогласно приняли это решение.