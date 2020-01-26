"Как закалялась сталь". В ЦСКА показали, как воспитывают молодого вратаря (видео)

Напомним, что 16-летний вратарь Владислав Тороп отправился на сборы в Кампоамор с основным составом.
Как закалялась сталь: послесловие. Продолжение сериала #воспитываемТоропа ждите на Netflix ?? #Кампоамор2020?? pic.twitter.com/eqUmm5JC37— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) January 26, 2020
Ранее пресс-служба ЦСКА выложила серию роликов, в котором молодого футболиста воспитывают тренер вратарей Сергей Овчинников и капитан команды Игорь Акинфеев.
Напомним, что красно-синие ушли на зимний перерыв на четвертой строчке РПЛ.
Возобновит сезон команда Гончаренко 29 февраля игрой против "Урала".