"Как закалялась сталь". В ЦСКА показали, как воспитывают молодого вратаря (видео)

Пресс-служба армейцев выпустила очередной ролик о непростой жизни Владислава Торопа.Напомним, что 16-летний вратарь Владислав Тороп отправился на сборы в Кампоамор с основным составом.Ранее пресс-служба ЦСКА выложила серию роликов, в котором молодого футболиста воспитывают тренер вратарей Сергей Овчинников и капитан команды Игорь Акинфеев.Напомним, что красно-синие ушли на зимний перерыв на четвертой строчке РПЛ.Возобновит сезон команда Гончаренко 29 февраля игрой против "Урала".