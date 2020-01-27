Известный российский тренер Сергей Кирьяков высказался о ситуации с нападающим "Зенита" Александром Кокориным.
На прошлой неделе "Сочи" официально объявил об аренде Кокорина до конца сезона. Позже эту информацию подтвердили в "Зените". Однако агент игрока Кирилл Логинов заявил, что футболист не намерен переходить в "Сочи".
"Я в этом вопросе ни за Кокорина, ни за "Зенит". С одной стороны, может, это и правильно, дать футболисту игровую практику после большой паузы, с другой стороны, можно понять и Кокорина, который хочет остаться в топ-клубе и бороться не за выживание, а за золотые медали. Нужен диалог, обе стороны должны уважать друг друга, надо объяснять, приводить доводы.
Конечно, по идее решать должен Семак — нужен ли ему футболист или можно отпустить. Но это было раньше, сейчас — не берем этот случай — полно примеров, когда тренер не имеет права голоса, а все решает руководство", - цитирует Кирьякова "Аргументы недели".
Кирьяков: должен решать Семак, нужен ли ему футболист или нет
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