Сообщается, что футболист, выступающий в нынешнем сезоне на правах аренды за "Торино", имеет два предложения из РПЛ. Ранее сообщалось об интересе к 26-летнему защитнику со стороны "Спартака". Отмечается, что Лаксальт не хочет возвращаться в "Милан", а намерен остаться в "Торино".
На счету Лаксальта 16 матчей в текущем сезоне Серии А. В составе сборной Уругвая он принимал участие на Чемпионате мира в России, где его команда обыграла хозяев турнира со счетом 3:0.
Игрок "Милана", которым интересуется "Спартак", может перейти в ЦСКА
Состав ЦСКА может пополнить уругвайский защитник "Милана" Диего Лаксальт. Об этом информирует CalcioMercato.com.
Фото: Getty Images
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