"Сам факт того, что мы в Катаре и проводим третий турнир говорит о том, что мы очень довольны и благодарны всем, кто помогает.
Мы стараемся создать спортивное противостояние, которое цепляло бы зрителей. В Австрии было два дерби — южное и московское, здесь же мы выходим на международный уровень. У нас будет битва "Спартака" и "Партизана", московское дерби, три личных дерби Валерия Георгиевича", — цитирует Гордеева сайт "Матч ТВ".
Кубок Париматч Премьер пройдет в Катаре с 1 по 9 февраля. Помимо "Локомотива", "Спартака" и "Ростова" в турнире примет участие сербский "Партизан".
Сегодня, в первом игровом дне турнира "Локомотив" встретится с "Партизаном", а "Спартак" сыграет с "Ростовом".
На нашем сайте будет доступна текстовая трансляция матча "Спартак" — "Ростов".
Полное расписание Кубка Париматч Премьер-2020 представлено ниже:
Гордеев — о Кубке Париматч: мы выходим на международный уровень
Генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Гавриил Гордеев поделился ожиданиями от предстоящего Кубка Париматч Премьер в Катаре.
Фото: Сергей Киврин
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