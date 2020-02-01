- Роберт был испуган на встрече с руководством ПФК ЦСКА. После этого он попросил меня посмотреть проект контракта, - цитирует слова Петраша твиттер "Добрый Пруф".
Агент рассказал, что Боженик сам отказался перебираться в московский клуб. Если бы форвард согласился на условия армейцев, то Петраш отказался бы от комиссии.
20-летний нападающий "Жилины" в итоге перебрался в голландский "Фейеноорд" за 4 млн евро, подписав контракт до лета 2024 года.
Агент: Боженик испугался на встрече с руководством ЦСКА
Агент словенского нападающего Роберта Боженика Мартин Петраш рассказал о несостоявшемся переходе его клиента в московский ЦСКА.
Источник: REUTERS/Antonio Bronic
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