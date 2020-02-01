"Фернандо может вернуться? Нет, это полная ерунда. Трансферная кампания завершена? Да", - цитирует Федуна Sport24.
Напомним, Фернандо перешел в "Спартак" летом 2016 года из "Сампдории" за 13 миллионов евро. Всего бразилец провел за красно-белых 78 матчей и забил 11 голов.
В июле прошлого года Фернандо перешел в "Бэйцзин Гоань" на правах аренды с правом последующего выкупа. Позже появилась информация, что китайцы отказались выкупать игрока. Однако по информации журналиста Сергея Егорова, "Бэйцзин" обязан выкупить футболиста.
9 января 2020 года тренер Сергей Кузнецов, который помогал Олегу Кононову в "Спартаке" рассказал, что полузащитник не вернется в московскую команду.
Федун ответил на вопрос о возможном возвращении Фернандо
Владелец "Спартака" Леонид Федун исключил возможное возвращение в команду полузащитника китайского клуба "Бэйцзин Гоань" Фернандо.
Фото: ФК "Спартак"
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