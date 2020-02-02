- У России есть возможности для этого. Необходимо, чтобы клубы, пополняющие лигу, были финансово стабильны. Главное, чтобы клубы не разваливались, как вот, например, «Тосно» недавно, - цитирует Ивановича сайт "Зенита".
Серб считает, что в стране много городов, которые соскучились по футболу и ждут приезд сильнейших команд России - "Зенита", "Спартака" и остальных.
К слову, на январской встрече руководителей всех 16 команд Премьер-лиги, лишь две команды проголосовали против расширения лиги до 18 клубов. Это были "Спартак" и "Зенит", за который выступает Иванович.
Иванович выступает за команду из Санкт-Петербурга c февраля 2017 года, перейдя из лондонского "Челси" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне серб забил три гола в 19 матчах РПЛ.
Иванович за расширение РПЛ. "Зенит" был против
Сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал возможное расширение РПЛ до 18 команд.
Источник: Вячеслав Евдокимов
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