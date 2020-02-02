"Узнал ли меня Акинфеев? Не знаю, надо у него спросить. Я-то его хорошо помню – как и других футболистов, которые играли за Россию в 2009-м. Помню всех из вашей сборной. Мы очень тщательно разбирали соперника. Только что видел в отеле двух близнецов – не Березуцкие? В Мариборе, кажется, играл один из них, но я хорошо помню обоих. Знаю, что Игнашевич доиграл до домашнего чемпионата мира. Что ни говори, отличная команда была у России", — цитирует Дедича "Чемпионат".
Златко Дедич забил единственный гол в ответном стыковом матче против сборной России в отборе к чемпионату мира 2010 в ЮАР. Матч в Москве выиграла сборная России со счетом 2:1 и, благодаря правилу гостевого гола, в финальную часть мундиаля вышли словенцы.
В настоящее время Дедич выступает за австрийский клуб "Сваровски Тироль". 1 февраля его команда провела товарищеский матч с московским ЦСКА, встреча закончилась со счетом 2:2.
Словенский нападающий Дедич: у России была отличная команда в 2009-м
Экс-нападающий сборной Словении, принимающий участие в стыковых матчах со сборной России в 2009 году, Златко Дедич поделился впечатлением от встречи с бывшими игроками сборной России.
Фото: AFP
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