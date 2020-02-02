Словенский нападающий Дедич: у России была отличная команда в 2009-м

Экс-нападающий сборной Словении, принимающий участие в стыковых матчах со сборной России в 2009 году, Златко Дедич поделился впечатлением от встречи с бывшими игроками сборной России.
Фото: AFP
"Узнал ли меня Акинфеев? Не знаю, надо у него спросить. Я-то его хорошо помню – как и других футболистов, которые играли за Россию в 2009-м. Помню всех из вашей сборной. Мы очень тщательно разбирали соперника. Только что видел в отеле двух близнецов – не Березуцкие? В Мариборе, кажется, играл один из них, но я хорошо помню обоих. Знаю, что Игнашевич доиграл до домашнего чемпионата мира. Что ни говори, отличная команда была у России", — цитирует Дедича "Чемпионат".

Златко Дедич забил единственный гол в ответном стыковом матче против сборной России в отборе к чемпионату мира 2010 в ЮАР. Матч в Москве выиграла сборная России со счетом 2:1 и, благодаря правилу гостевого гола, в финальную часть мундиаля вышли словенцы.

В настоящее время Дедич выступает за австрийский клуб "Сваровски Тироль". 1 февраля его команда провела товарищеский матч с московским ЦСКА, встреча закончилась со счетом 2:2.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: ЦСКА Акинфеев Дедич
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Слуцкий в роли неизбежного. "Рубин" выложил твит на злободневную тему
Ракитич мог уйти зимой из "Барселоны"
Промес: точно не знаю, что повредил, но чувствую подколенное сухожилие
Зинченко извинился перед командой за удаление в матче против "Тоттенхэма"
Бронзовая медаль ЦСКА 2007 года продана в Польше 3
Беланда отказался от перехода в московский "Спартак" 4
"Серьёзный, ответственный. И сильный". Тошич рассказал, как относится к Путину 3
Тошич заявил, что Слуцкий для него самый важный тренер
Это`О: я думал, что "Анжи" будет бороться за Лигу Чемпионов
Конте: хорошо, что мы подписали Лукаку
Цорн: мы - "Спартак" и хотим побеждать в каждой игре 3
Гвардиола: "Ливерпуль" не остановить, попытаемся выиграть другие турниры
Словенский нападающий Дедич: у России была отличная команда в 2009-м 1
Влашич заявил, что останется в ЦСКА, даже если клуб не попадет в ЛЧ 1
Влашич: Чалов может адаптироваться к любому из топ-клубов
Защитник "Сочи" перейдет в "Тамбов"
Червиченко: Семак - нанятый работник. Разбираться с Кокориным - не его дело 5
Это`О: думал, что Шатов перейдет в топ-клуб 1
Цорн рассказал, что "Спартак" вел переговоры по опорнику
"Зенит" поздравил с днем рождения Пике фото его игры рукой в матче с Россией 10
Уткин: Кубок Париматч нужно накачивать значением, чтобы люди покупали подписки. Что для этого сделал канал? 7
"Зенит-2" опубликовал фото Кокорина со сборов
Экс-нападающий сборной Словении: Бийол будет прогрессировать в ЦСКА 1
Милевский: открыл бы ночной клуб "Зеленая миля"
Привет из прошлого Моуринью. Два удара "Тоттенхэма" – и Пеп побеждён
Моуринью одержал крупнейшую победу над Пепом с 2010 года
Футболисты "Зенита" сыграли в пейнтбол 1
Львов считает, что Миллер назначил Семака ответственным по Кокорину 3
"Уголовник в "Зените", вы что, с ума сошли?" Карпов считает, что Кокорина убирали в "больших кабинетах" 25
Моуринью: это победа "Тоттенхэма", а не моя над Гвардиолой 2
Все новости