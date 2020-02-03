- Футбол – это моя работа, поэтому если бы мне поступило предложение от этих клубов, то да, я, наверное, рассмотрел бы их и поговорил бы с руководством клуба о планах на меня, - цитирует нападающего "Чемпионат".
32-летний Адриано добавил, что если он решит вернуться в Россию, то хотел бы перейти именно в "Спартак". Он выступал за "красно-белых" с 2017 года, выиграв чемпионат и суперкубок России. Летом 2019 года бразилец за 1 млн евро перешёл в "Палмейрас".
Адриано: рассмотрел бы предложения от ЦСКА и "Зенита", ведь футбол - моя работа
Источник: ФК "Спартак"
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