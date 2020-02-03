Наставник "железнодорожников" рассказал, что травма колена, от которой сейчас восстанавливается Фарфан, была прогнозируема ещё до его перехода в московский клуб. Сёмин добавил, что именно поэтому Фарфан не играл в "Аль-Джазире" последнее время, которая и расторгла с ним контракт в октябре 2016 года. Контракт с "Локомотивом" перуанец подписал в январе 2017.
- Джеф выдержал этот срок, хорошо себя проявил, принес громадную пользу команде. «Локомотив» играл в Лиге чемпионов, за 2 года заработал миллионов 60, наверное. Изначально я был против [его перехода], но когда увидел его в тренировочном процессе и на футбольном поле, поменял свое мнение, - цитирует Сёмина "Спорт-Экспресс".
Напомним, 35-летний Фарфан не выходил на поле за "Локомотив" в этом сезоне из-за травмы колена. В конце января он начал беговую работу на поле. За три года он сыграл в составе "железнодорожников" 48 матчей в РПЛ, забил 19 голов и отдал восемь голевых передач. Его контракт заканчивается в июне 2020 года.
Сёмин: я был против перехода Фарфана, но он помог заработать "Локомотиву" 60 млн евро
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Сёмин признался, что изначально был против перехода перуанского нападающего Джефферсона Фарфана.
Источник: ФК "Локомотив"
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