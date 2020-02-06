Ранее стало известно, что итальянская "Сампдория", которая брала у "Зенита" в аренду до конца сезона полузащитника Эмилиано Ригони, осталась недовольна игрой аргентинского футболиста и решила раньше срока вернуть его обратно в питерский клуб.
"Да, это связано с уходом Мака. Роберт ушел, его позиция освободилась. У него заканчивался контракт, а ему нужна игровая практика, здесь все понятно. У нас была возможность вернуть Ригони, и мы ей воспользовались", - цитирует Семака пресс-служба клуба.
"Зенит" после 19 туров занимает первое место в турнирной таблице, набрав 45 очков.
Семак рассказал, что возвращение Ригони связано с уходом Мака
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал о возвращении в команду полузащитника Эмилиано Ригони.
Фото: ФК "Зенит"
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