Корнаухов: по "Ростову" и "Локомотиву" многое понятно, а по "Спартаку" - большой вопрос

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов в эфире телеканала "Матч Премьер" оценил игру российских клубов на турнире Кубок Париматч Премьер.

Напомним, на турнире выступают "Локомотив", "Спартак", "Ростов", а также "Партизан". Команды сыграли уже по два матча. В последнем туре "Локомотив" сыграет с "Ростовом", а "Спартак" - с "Партизаном".

"Локомотив" уже наигрывает состав, который будет выходить после возобновления чемпионата. То же самое касается и "Ростова". А вот Тедеско варьирует не только состав красно-белых, но и звенья, пробует футболистов на разных позициях. По "Ростову" и "Локомотиву" многое понятно, а по "Спартаку" - большой вопрос", - сказал Корнаухов.

"Спартак" в 20-м туре чемпионата России сыграет с "Динамо". Встреча состоится 29 февраля.


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Теги: Корнаухов Спартак Локомотив Ростов
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