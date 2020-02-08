Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего форварда заинтересованы "Локомотив" и ЦСКА.
"Выдра собирается покинуть "Бернли". И это не изменилось. Мы общаемся с двумя-тремя клубами, которые ищут нападающих. Но они не только из России. Лига в России достаточно хороша, и Выдра может себя там представить. Я не знаю об интересе "Локомотива", но все может измениться", - цитирует агента Sport24.
В нынешнем сезоне 27-летний чешский футболист провел 6 матчей в чемпионате Англии, отдав при этом одну голевую передачу. За "Бернли" он выступает с 2018 года. Его контракт с английским клубом истекает летом 2021 года.
"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.
Агент Выдры прокомментировал интерес "Локомотива" к игроку
Агент нападающего "Бернли" Матея Выдры прокомментировал информацию о том, что его клиент может продолжить карьеру в России.
Фото: tbrfootball.com
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