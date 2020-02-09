- Мне очень нравится то, что символизирует лев — силу, лидерство, верность, преданность. Все эти вещи очень важны для меня и все соединены в образе льва. Поэтому мне захотелось его себе набить, - цитирует Ригони "СЭ".
27-летний аргентинец также добавил, что рад тому, что Лев, которого он захотел набить, является символом "Зенита".
27-летний Ригони первую половину сезона 2018/2019 провёл в "Аталанте", сыграв в Серии А 12 матчей и забив три гола. Этот же отрезок сезона 2019/2020 он провёл в "Самдории", где в семи матчах чемпионата Италии отдал голевую передачу.
Контракт Ригони с "Зенитом" действует до 2021 года.
Ригони рассказал, что его татуировка льва никак не связана с "Зенитом"
Нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал о значении татуировки льва, которая набита у него на спине.
Источник: ФК "Зенит"
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