"У нас есть хороший запас, но он абсолютно не позволяет команде расслабиться. У нас две разные части чемпионата, сейчас мы можем увидеть абсолютно другой футбол, другие команды, другой темп набора очков у конкурентов. Абсолютно ничего ещё не решено, нам надо смотреть на свою игру, отталкиваться от нее.
Нам хорошо удались последние несколько туров, когда мы встречались с нашими принципиальными соперниками. Мы не потеряли очки, а конкуренты – да. Вот и появился некий запас прочности, который позволяет нам спокойно готовиться к возобновлению сезона", — сказал Семак в эфире "России-24".
Перед возобновлением чемпионата России "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя, "Краснодар", на 10 очков.
Семак - об отрыве "Зенита" в чемпионате: расслабляться команде нельзя
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал десятиочковый отрыв "сине-бело-голубых" в чемпионате от ближайшего преследователя.
Фото: ФК "Зенит"
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