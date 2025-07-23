"Если рассматривать по прошлому сезону, то мы в моменте шли очень хорошо. ЦСКА несильно опережал нас, а в итоге они взлетели до 3-го места. Если бы мы не отдали несколько игр, то поборолись бы за шестёрку. В этом году нам это по силам", - цитирует Безрукова "Бизнес Online".
По итогам сезона-2024/2025 казанский "Рубин" занял седьмое место в турнирной таблице российского чемпионата, набрав 45 очков в 30 встречах. Команда Рашида Рахимова вылетела из розыгрыша Кубка страны, уступив в 1/4 финала Пути регионов "Уралу" со счетом 0:1.
В 1 туре Российской Премьер-Лиги текущего сезона казанцы на выезде одержали победу над грозненским "Уралом" со счетом 2:0. В следующем туре чемпионата России "Рубин" примет на своем поле петербургский "Зенит".
Руслан Безруков рассказал, чего может достичь "Рубин" в сезоне-2025/2026
Полузащитник "Рубина" Руслан Безруков высказался о целях команды на сезон.
Фото: ФК "Рубин"