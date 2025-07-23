"Если бы они не усилились летом, это могло бы быть проблемой. Я та понимаю, что сейчас у "Локо" есть возможность хороших денег заработать, а обойму уже усилили. И эта потеря не будет настолько критичной, как могла бы быть, если бы не было Руденко и Бакаева", - сказал Радимов в интервью "РБ Спорт".
В первом туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" победил "Сочи" (3:0). Голы в матче забили Александр Руденко, Дмитрий Воробьёв, Зелимхан Бакаев. Сергей Пиняев перешёл в "Локомотив" в январе 2023 года. Во всех турнирах за "железнодорожников" он сыграл в 88 матчах, забил 16 голов и отдал 13 голевых передач.
Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа за полузащитника "Локомотива". "Армейцы" предложили "железнодорожникам" 900 миллионов рублей. Теперь всё зависит от решения игрока.
Радимов считает, что уход Пиняева из "Локомотива" не будет критичным
Бывший футболист "Зенита" и Владислав Радимов прокомментировал возможный уход Сергея Пиняева из "Локомотива".
Фото: ФК "Локомотив" Москва