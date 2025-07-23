"Человек пришёл в команду - выиграл Кубок, занял третье место, хотя до зимней паузы они находились гораздо ниже. Но тренерская карьера непостоянна - жизнь постоянно вносит в неё коррективы", - сказал Лоськов в интервью "Чемпионату".
В прошлом сезоне Марко Николич во главе ЦСКА занял третье место в Российской Премьер-Лиге, набрав 59 очков. После зимнего перерыва "армейцы" не проиграли ни одной игры в чемпионате. Также в прошлом сезоне ЦСКА выиграл Кубок России, победив в Суперфинале "Ростов" (0:0, 3:4 по пенальти).
Через пять дней после ухода из "армейского" клуба Марко Николич возглавил греческий АЕК. В ЦСКА пришел швейцарский специалист Фабио Челестини, который в первой официальной игре выиграл Суперкубок России, победив "Краснодар" (1:0). В первом туре Российской Премьер-Лиги ЦСКА сыграл вничью на выезде с "Оренбургом" (0:0). Следующий матч "армейцы" сыграют дома против грозненского "Ахмата". Игра пройдёт в воскресенье, 27 июля.
Лоськов высказался об уходе Николича из ЦСКА
Дмитрий Лоськов признался, что его удивила новость об уходе Марко Николича из ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА