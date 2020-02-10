По данным Sport24.ru, футболисты приступят к тренировкам на третьем сборе красно-белых, который пройдет в Сочи с 12 по 17 февраля.
Напомним, Шюррле получил травму на победном для "Спартака" турнире Кубок Париматч Премьер, где также принимали участие "Локомотив", "Ростов" и "Партизан". Ларссон травмировался в январе в матче за сборную Швеции, а Умяров не играет из-за мышечной усталости.
"Спартак" ушел на зимнюю паузу, находясь на 10-м месте в турнирной таблице. В активе команды Доменико Тедеско 22 очка. В первом матче после возобновления РПЛ красно-белые сыграют с "Динамо".
Названы сроки возвращения Ларссона, Умярова и Шюррле в общую группу "Спартака"
Стали известны сроки возвращения Джордана Ларссона, Наиля Умярова и Андре Шюррле в общую группу "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"
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