Вера: я очень хотел оказаться в "Локомотиве", но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась

- Я очень хотел оказаться в "Локомотиве" и надеялся, что клуб поверит в меня. Но были люди, которые сказали, что сделка сорвалась. Все разговоры о "Рубине" — просто слухи, ничего больше. Только "Аль?Вахда" быстро и четко проявила серьезную заинтересованность во мне. Для меня очень важно и ценно такое отношение клуба.
Вчера, 3 июля, клуб из Объединенных Арабских Эмиратов "Аль-Вахда" официально объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником подмосковных "Химок" Лукасом Верой. Ранее сообщалось, что в услугах 28-летнего аргентинского футболиста был заинтересован московский "Локомотив".
В минувшем сезоне Вера провел в составе "Химок" 31 матч в чемпионате и Кубке России, забил 7 голов и отдал 4 результативных паса на партнеров. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость хавбека в 3,5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат"