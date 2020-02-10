"Думаю, это оценка нашего футбола. Если интерес команды вроде "Аугсбурга" вызывает такой всплеск… При всем уважении, но это не топовый клуб бундеслиги, однако у нас это вызывает бешеный ажиотаж. Лично мне очень приятно, что есть такой интерес из Германии. Это дает стимул, потенциальную возможность. Но я не понимаю, зачем так раздувать.
Интересен ли мне этот вариант? Тяжелый вопрос. "Спартак" — топ. Клуб, который все знают. Здесь я сыграл пока немного, у меня не было длительного периода, чтобы я постоянно играл. Пока хотел бы остаться в "Спартаке", а дальше — зависит от предложения, поведения клуба, уровня интереса", - цитирует Рассказова "Матч ТВ".
Ранее сообщалось, что "Аугсбург" хочет подписать защитника в летнее трансферное окно. Агент футболиста тогда подтвердил эту информацию. 22-летний Рассказов оценен порталом Transfermarkt в 2,5 млн евро.
В текущем сезоне защитник провёл 10 матчей в чемпионате России, но результативными действиями не отметился.
"Аугсбург" после 21 тура занимает двенадцатое место в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 26 очков.
"Это не топовый клуб, но у нас он вызывает ажиотаж". Рассказов ответил на вопрос об интересе "Аугсбурга"
Защитник "Спартака" Николай Рассказов прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны "Аугсбурга".
Фото: ФК "Спартак"
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