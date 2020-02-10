Тиньков - о спонсорстве РПЛ: не собираюсь смотреть футбол. За исключением "Зенита"

Создатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков прокомментировал информацию о том, что его банк станет титульным спонсором чемпионата России по футболу.

Фото: "Коммерсантъ"