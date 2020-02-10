Тиньков - о спонсорстве РПЛ: не собираюсь смотреть футбол. За исключением "Зенита"

"Тинькофф" станет спонсором, ни "Тиньков" – журналисты, уясните уже наконец. Если "Тинькофф" действительно подписал этот контракт, то это прекрасно его иллюстрирует! Я лично не собираюсь ходить на футбол и смотреть его, ну, за исключением "Зенита", все-таки я из Питера, и это правда единственная евро-уровня команда. У "Тинькофф" бюджет на маркетинг и спонсорство 10 миллиардов в 2020-м – пусть как хотят, так и тратят...
Но все мои слова от 2014-го года остаются в силе. Наверное, председатель совета директоров банка полюбил российский футбол; а я пока смотрю английскую Премьер-лигу", — сообщил Тиньков на своей странице в Instagram.
Вчера стало известно, что "Тинькофф Банк" станет титульным спонсором чемпионата России по футболу. Согласно соглашению, чемпионат будет называться "Тинькофф Российская Премьер-Лига".
Журналист Сергей Егоров сообщил, что сумма контракта между банком и РПЛ составит 300 миллионов рублей в год.
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Создатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков прокомментировал информацию о том, что его банк станет титульным спонсором чемпионата России по футболу.
Фото: "Коммерсантъ"
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