- Ему стало плохо в манеже, увезли на скорой помощи, - цитирует Ловчева "Р-Спорт".
77-летний Рейнгольд выступал за "Спартак" с 1960 по 1967 годы. Он становился чемпионом СССР и дважды обладателем кубка.
Рейнгольда госпитализировали в Москве
Ветерана московского "Спартака" Валерия Рейнольда госпитализовали в Москве во время турнира, посвященного 110-й годовщине со дня рождения Владимира Степанова, сообщает Евгений Ловчев.
Источник: Олег Лысенко / "Чемпионат"
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