Василий Березуцкий: вернуться с братом в ЦСКА? Есть Онопко, он сейчас выглядит лучше нас

"Вернуться с братом в ЦСКА в случае какого-то форс-мажора? Есть Виктор Савельевич, который всегда находится в очень хорошей форме. Он в любой может закрыть позицию центрального защитника. Думаю, сейчас он выглядит предпочтительнее нас", - цитирует Березуцкого "СЭ".
Фото: UEFA
Напомним, братья Березуцкие завершили футбольную карьеру летом 2018 года. В январе 2020 года армейский клуб объявил, что Василий и Алексей вернулись в команду, где будут заместителями гендиректора Романа Бабаева.
50-летний Онопко завершил карьеру в 2005 году, сейчас он работает ассистентом главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко.
ЦСКА в 19 турах набрал 34 очка и находится на четвертом месте в турнирной таблице.