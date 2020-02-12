На снимке Тарасов находится в одном из барбершопов.
На фото запечатлен парикмахер азиатской внешности, под изображением которого был прикреплен стикер с надписью "коронавирус".
9 февраля полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли на своей странице в Snapchat опубликовал видеоролик, в котором с маской на лице шутит над коронавирусом, снимая при этом мужчину азиатской внешности. Полузащитнику грозит штраф и дисквалификация от федерации английского футбола.
Тарасов опубликовал фото с азиатом и подписью "коронавирус"
Дмитрий Тарасов опубликовал в Stories своего Instagram-аккаунта фотографию с подписью "коронавирус".
Фото: Instagram Дмитрия Тарасова
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