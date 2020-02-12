Напомним, в конце января появилась новость, что сотрудник агенства Global Star, которое находится под крылом Black Star, требовал у Смолов 8 млн рублей, чтобы его контракт с PepsiCo на участие в рекламной компании Lays c нападающим "Барселоны" Лионелем Месси был согласован. В PepsiCo заявили, что эта компания не имеет к ним не какого отношения, но так и не объяснили, почему переговоры проходили именно через этого сотрудника.
Сообщается, что после этой новости вратарь Игорь Акинфеев, полузащитники Александр Головин и Алексей Миранчук, а также нападающий Денис Черышев присоединились к Смолову и отказались сотрудничать с PepsiCo.
Акинфеев, Головин, Черышев и Миранчук отказались от контракта с Lays после истории со Смоловым
Футболисты сборной России Игорь Акинфеев, Александр Головин, Денис Черышев и Алексей Миранчук отказались от рекламного контракта чипсов Lays после скандала бренда с нападающим Фёдором Смоловым, сообщает telegram-канал "Мутко Против". С
Источник: ФК "Сельта"
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