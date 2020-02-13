"Кокорин понимает, что для него это шанс, чтобы его увидели. В сборной России наблюдают за всеми спортсменами. Считаю, что это правильный шаг, чтобы восстановиться как профессиональному футболисту; у него было смятение, но решение правильное. Мы воспитываем наших спортсменов и даем им возможность проявить себя, чтобы они защищали флаг нашей страны.
Для него все пути открыты - он талантливый парень. Естественно, за ним будут смотреть - если будет достоин, то попадет на Евро. Никто не будет этому сопротивляться. Знаю, что в сборной России демократичный подход", — цитирует Ротенберга ТАСС.
Вчера владелец "Сочи" Борис Ротенберг заявил, что провел переговоры лично с Александром Кокориным и весеннюю часть чемпионата России нападающий проведет в "Сочи".
Напомним, что 21 января на официальном сайте сочинского клуба было объявлено об аренде нападающего "Зенита" Александра Кокорина. Позже данную информацию подтвердил гендиректор "Зенита" Александр Медведев. Сам футболист оказался против трансфера в "Сочи", за что был отправлен в "Зенит-2", где в настоящее время и находится на тренировочных сборах.
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Ротенберг: Кокорин понимает, что "Сочи" это шанс попасть в сборную
Владелец "Сочи" Борис Ротенберг, комментируя переход Александра Кокорина, подчеркнул, что, выступая в сочинском клубе, у нападающего будет шанс попасть в сборную России.
Фото: "Спорт-Экспресс"
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