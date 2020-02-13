- Если будет какой-то расистский выпад, я не обращу внимания. Я приехал помогать "Зениту". Если один или два болельщика не хотят меня видеть, все равно не им решать, оставаться мне или нет. С моей точки зрения, это плохие люди, но я отношусь к этому спокойно, - цитирует Малкома сайт "Зенита" со ссылкой на Yahoo Esportes.
Также бразилец добавил, что хочет войти в историю клуба и забить много голов. Он также отметил, что ему понравился Петербург и то, как его приняли игроки и болельщики.
Малком перешёл в "Зенит" из "Барселоны" летом 2019 года за 40 млн евро. Из-за травмы 22-летний футболист провёл в РПЛ всего два матча. "Зенит" после 19 туров идёт на 1-й строчке с 45 очками.
Малком: если кто-то из болельщиков не хочет видеть меня в "Зените", то решать не им
Нападающий "Зенита" Малком отреагировал на желание некоторых болельщиков команды не видеть его в клубе.
Источник: ФК "Зенит"
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