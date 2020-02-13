"Для нас это шаг вперед". Гендиректор "Локомотива" высказался о реформе Кубка России

Генеральный директор московского клуба Василий Кикнадзе высказался о решении РФС сделать реформу Кубка России.
Фото: ТАСС
Напомним, после реформирования турнира в Кубке появится дополнительный групповой этап. Также клубы, которые будут играть в Лиге Европы и Лиге чемпионов, не будут играть в 1/16 финала Кубка России, а начнут свой путь сразу с 1/8 финала.

"Это новый подход к Кубку и составлению календаря: теперь у команд выравниваются условия за счёт более сбалансированной нагрузки. Для нас же это шаг вперёд в планировании подготовки в рамках плотного осеннего графика с учётом возможных еврокубковых матчей", - цитирует Кикнадзе "Чемпионат".

"Локомотив" в нынешнем сезоне чемпионата России занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 34 очка в 19 матчах.


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Теги: Кикнадзе Локомотив
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