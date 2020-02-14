18 февраля подопечные Вадима Евсеева сыграют с швейцарским "Рапперсвилем", 22-го - с московским ЦСКА, а на следующий день с китайским "Даляль Ифаном".
Сезон для башкирской команды возобновится 1 марта гостевым матчем с "Краснодаром". После 19 туров "Уфа" занимает седьмое место с 25 очками.
"Уфа" сыграет с ЦСКА на последних зимних сборах в Испании
"Уфа" назвала соперников на последний зимний сбор в Испании, который пройдет в Бенидорме с 16 по 28 февраля.
Источник: ПФК ЦСКА
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