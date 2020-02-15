Гендиректор "Зенита" сообщил, что клуб не принимал решение о конкретных условиях аренды Кокорина в "Сочи"

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сообщил, что клуб на данный момент еще не утвердил конкретные условия аренды нападающего Александра Кокорина в "Сочи".
Фото: ТАСС
"То, что клуб принципиально не возражал против аренды Кокорина в "Сочи", и решение об аренде с конкретными условиями - это разные вещи. О том, что "Сочи" договорился с игроком, мы узнали из прессы. Решение о конкретных условиях аренды игрока "Зенит" не принимал, вот и все", - цитирует Медведева ТАСС.

В четверг владелец "Сочи" Борис Ротенберг сообщил, что смог убедить Кокорина перейти в команду до конца сезона. Позже футболист был замечен в форме "Сочи" в товарищеском матче с "Ахматом". Однако ни "Зенит", ни "Сочи" пока официально об аренде не сообщали.

Напомним, изначально об аренде Кокорина "Сочи" объявил 21 января. Позже стало известно, что футболист не хочет переходить в последнюю команду РПЛ. Кокорин до конца января находился на сборах с "Зенитом", после чего был отправлен в "Зенит-2".


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Теги: Медведев Зенит Кокорин Сочи
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