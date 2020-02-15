Как сообщает "Спорт-Экспресс", человек из окружения Тедеско опроверг информацию, что 34-летний специалист может летом возглавить "Герту". По словам человек, чье имя не называется , сайт Sportwetten24 не является авторитетным изданием, а информация об уходе Тедеско из "Спартака" — плод воображения журналиста.
Напомним, сегодня появилась информация о том, что Тедеско может покинуть "Спартак" и возглавить берлинскую "Герту", пост главного тренера которой несколько дней назад покинул Юрген Клинсманн.
Немецкий специалист возглавил "красно-белых" в октябре прошлого года. Срок соглашения Тедеско с московским "Спартаком" рассчитан до лета 2022-го года.
В настоящее время Тедеско готовит "Спартак" ко второй части РПЛ на учебно-тренировочном сборе в "Сочи". 16 февраля "красно-белые" проведут контрольный матч с "Араратом-Армения".
Окружение Тедеско отрицает информацию об уходе тренера в "Герту"
Приближенные люди к главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско отрицают информацию о переходе тренера в берлинскую "Герту".
Фото: ФК "Спартак"
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