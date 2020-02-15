Окружение Тедеско отрицает информацию об уходе тренера в "Герту"

Приближенные люди к главному тренеру "Спартака" Доменико Тедеско отрицают информацию о переходе тренера в берлинскую "Герту".
Фото: ФК "Спартак"
Как сообщает "Спорт-Экспресс", человек из окружения Тедеско опроверг информацию, что 34-летний специалист может летом возглавить "Герту". По словам человек, чье имя не называется , сайт Sportwetten24 не является авторитетным изданием, а информация об уходе Тедеско из "Спартака" — плод воображения журналиста.

Напомним, сегодня появилась информация о том, что Тедеско может покинуть "Спартак" и возглавить берлинскую "Герту", пост главного тренера которой несколько дней назад покинул Юрген Клинсманн.

Немецкий специалист возглавил "красно-белых" в октябре прошлого года. Срок соглашения Тедеско с московским "Спартаком" рассчитан до лета 2022-го года.

В настоящее время Тедеско готовит "Спартак" ко второй части РПЛ на учебно-тренировочном сборе в "Сочи". 16 февраля "красно-белые" проведут контрольный матч с "Араратом-Армения".


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Тедеско Спартак Бундеслига Герта
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Менхенгладбахской "Боруссия" победила "Фортуну" и продолжила борьбу за титул
"Ливерпуль" с минимальным счетом выиграл у "Норвича" в концовке игры
"Болонья" вдевятером разгромно уступила "Дженоа"
Альба получил травму паха
Червиченко: с уходом Тедеско "Спартак" ничего не потеряет. Единственный бонус от него - то, что он бегает по бровке и машет руками 1
"ПСЖ" сыграл вничью с предпоследней командой чемпионата, уступая по ходу матча 0:3
"Крылья Советов" обыграли "Чертаново" на Кубке ФНЛ
Лапочкин объяснил, почему "Спартак" выигрывает при его судействе 5
Окружение Тедеско отрицает информацию об уходе тренера в "Герту" 3
"Манчестер Сити" провел собрание игроков после новости об исключении из еврокубков 1
"Лейпциг" разгромил "Вердер" и вышел на первое место в Бундеслиге
Полузащитник "Ахмата" выбыл из строя на месяц
"Ростов" сыграл вничью с шведским АИКом
"Барселона" на своем поле обыграла "Хетафе"
ЦСКА благодаря голам Влашича и Облякова обыграл "Сириус" 2
"Герта" одержала победу над "Падерборном" 1
"Вольфсбург" нанес поражение "Хоффенхайму"
Вернер за 58 млн евро может перейти в "Ливерпуль"
Рамос близок к продлению контракта с "Реалом"
Матч "Эйбар" - "Реал Сосьедад" перенесен из-за пожара на свалке
"Рига" Кононова обыграла "Мордовию" 1
Выдра, которым интересовался "Локомотив", прокомментировал победу над "Саутгемптоном"
Владелец "Сочи" - о Кокорине: ситуация непростая, договоренности с "Зенитом" пока нет 11
Мамаев - в старте "Ростова" на игру с АИКом
Тедеско может уйти из "Спартака" 26
"Бернли" в гостях переиграл "Саутгемптон"
Селюк сообщил, что в "Химках" погасили долги
Стал известен состав ЦСКА на игру с "Сириусом" 5
"У него есть голова на плечах". Конте прокомментировал интерес к Мартинесу со стороны других клубов
В "Химках" сообщили, что у клуба нет долгов перед игроками
Все новости