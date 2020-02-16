Семак: государство должно уйти из нашего футбола, тогда и узнаем, сколько он стоит

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак рассказал, может ли футбол в России быть бизнесом
Источник: ФК "Зенит"
- В любом бизнесе нужно понимать, за счет чего этот бизнес будет жить. В футболе это – телевидение, болельщики, отчисления за участие в еврокубках. Болельщиков отметаем сразу, за исключением нескольких городов, где высокая посещаемость. У нас всего 3-4 команды могут позволить себе зарабатывать на болельщиках.

Также Семак отметил, что в большинстве городов клубов РПЛ даже не смогут за счёт продажи билетов окупить коммунальные услуги стадиона, приведя в пример свою бывшую команду "Уфу" с 3-4 тыс. посещаемостью.

Ситуация с телевидением в России – это полный провал, потому что российский футбол получает от телевидения копейки по сравнению с другими странами, где это главный источник дохода футбольных клубов, - цитирует специалиста "Фонтанка".

Семак привел в пример ситуацию в Англии, где, по его данным, вылетевшим из АПЛ командам платят около 100 млн евро, чтобы они могли регулировать зарплаты игроков. Специалист считает, что главным доход для клубов России - еврокубки. Семак рассказал, что "Зенит" в этом году заработал 50 млн евро на Лиге чемпионов, а также предложил выход из ситуации, когда у клубов нет дополнительного финансирования.

- Вариант выхода из этой ситуации – государство должно полностью уйти из спорта. В этом случае мы увидим в краткосрочной перспективе падение футбола. Но постепенно мы выйдем на какой-то баланс по зарплатам и узнаем, сколько наш футбол стоит по-настоящему, - добавил Семак.



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Теги: Зенит Семак
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