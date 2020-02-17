Напомним, у футболиста травма задней поверхности бедра.
"Сегодня должно быть обследование и окончательный вердикт. Предварительный: семь недель", - цитирует Мархеля "Прессбол".
32-летний Мартынович выступает за "Краснодар" с 15 июля 2010 года. За это время он провел за "быков" 172 матча и забил 5 голов.
Мартынович выбыл на 7 недель
Главный тренер сборной Белоруссии Михаил Мархель сообщил, что защитник "Краснодара" пропустит примерно 7 недель.
Фото: ФК "Краснодар"
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