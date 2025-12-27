Смородская: никто Батракова никуда не продаст

"Думаю, никто Батракова никуда не продаст. Его возможный уход этой зимой поставит крест на чемпионских амбициях клуба. Все-таки три очка - очень маленькое отставание, поэтому можно говорить, что "Локомотив" участвует в чемпионской гонке", - сказала Смородская "РБ Спорту".
Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.
Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"