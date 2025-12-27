Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ноттингем Форест
1 - 1 1 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
18:00
БрайтонНе начат
Бернли
18:00
ЭвертонНе начат
Вест Хэм
18:00
ФулхэмНе начат
Брентфорд
18:00
БорнмутНе начат
Ливерпуль
18:00
ВулверхэмптонНе начат
Челси
20:30
Астон ВиллаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Парма
1 - 0 1 0
ФиорентинаЗавершен
Лечче
17:00
КомоНе начат
Торино
17:00
КальяриНе начат
Удинезе
20:00
ЛациоНе начат
Пиза
22:45
ЮвентусНе начат

Смородская: никто Батракова никуда не продаст

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась об Алексее Батракове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Думаю, никто Батракова никуда не продаст. Его возможный уход этой зимой поставит крест на чемпионских амбициях клуба. Все-таки три очка - очень маленькое отставание, поэтому можно говорить, что "Локомотив" участвует в чемпионской гонке", - сказала Смородская "РБ Спорту".

Алексей Батраков является воспитанником "Локомотива". В текущем сезоне атакующий полузащитник провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 15 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2029 года. Трансферная стоимость 20-летнего игрока по версии интернет-портала Transfermarkt составляет 25 миллионов евро.

