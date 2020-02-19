Премия – это не зарплата, а поощрительная выплата. А такие выплаты делаются на основании положения о премировании. Там сказано, что по решению руководства премия может быть выплачена в полном объёме, а может быть и не выплачена вовсе. Все игроки получили разные деньги, а Фернандеш не получил вообще, потому что играл плохо, - цитирует Смородскую "Чемпионат".
Напомним, португальский футболист, выступающий ныне за "Краснодар", подал в суд на "Локомотив" из-за долгов и выиграл дело на 11 млн рублей.
Смородская - о невыплате премии Фернандешу: играл плохо, поэтому не получил вообще
Экс-президент "Локомотива" Ольга Смородская прокомментировала информацию о том, что экс-полузащитник команды Мануэл Фернандеш не получил премию Кубка России.
Источник: ФК "Локомотив"
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