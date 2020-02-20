Единственный мяч в составе испанского клуба на 16-й минуте матча забил Мохаммед Бенхемасса. Отметим, что в первом тайме Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти, заработанный Маркусом Бергом. Информации по составам на момент окончания матча нет.
Товарищеский матч
"Малага" — "Краснодар" 1:0
Голы: Бенхемасса, 16
"Краснодар" уступил "Малаге" в контрольном матче
"Краснодар" проиграл "Малаге" в контрольном матче на сборе в Испании. Матч проходил на стадионе "Сьюдад де Малага"
Фото: twitter.com/FCKrasnodar
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!