"Краснодар" уступил "Малаге" в контрольном матче

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Единственный мяч в составе испанского клуба на 16-й минуте матча забил Мохаммед Бенхемасса. Отметим, что в первом тайме Мануэл Фернандеш не реализовал пенальти, заработанный Маркусом Бергом. Информации по составам на момент окончания матча нет.Товарищеский матчБенхемасса, 16