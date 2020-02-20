"Сочи" обыграл "Астану" в товарищеском матче. Кокорин не забил "Сочи" на сборах обыграл "Астану" (3:1). Новичок сочинцев Александр Кокорин, арендованный у "Зенита", забить не сумел. Источник: ФК "Сочи" Товарищеский матчСочи - Астана 3:1Голы: Мостовой, 23, Бурмистров, 36, Сигурьонссон, 64 (пен.), Мостовой, 87Сочи: Джанаев, Маргасов, Новосельцев, Мевля, Калугин, Заика, Нобоа, Цаллагов, Бурмистров, Мостовой, Кокорин Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях! Сегодня, 19:20 Опубликовал: Айнур Шаймарданов Теги: Сочи Кокорин Астана Нашли ошибку в статье? Напечатать (0) 0 1 2 3 4 5