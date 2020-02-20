Экс-зенитовец Рондон: мной интересовался "Манчестер Юнайтед"

Бывший игрок казанского "Рубина" и питерского " Зенита " Саломон Рондон, ныне выступающий за китайский "Далянь Ифан", рассказал, что в зимнее трансферное окно им интересовался английский "Манчестер Юнайтед".

Источник: ФК "Зенит"

- Были разговоры о "Манчестер Юнайтед". Это нельзя назвать дымом без огня, слухи были и были очень серьезные. Но это ни к чему не привело, поэтому я сконцентрирован на игре за "Далянь", - цитирует футболиста AS.



30-летний Рондон в Англии играл за "Вест Бромвич" и "Ньюкасл". В итоге, "Манчестер Юнайтед" арендовал Одиона Игало из "Шанхай Шеньхуа".