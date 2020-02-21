Ранее журналист Максим Алланазаров в своем телеграм-канале сообщил, что соглашение Рами с "Сочи" рассчитано до конца текущего сезона.
"Все хорошо, переговоры завершены. Теперь он игрок ФК "Сочи", - цитирует агента Sport24.
Сегодня стало известно о том, что Рами расторг контракт с "Фенербахче" и стал свободным агентом.
Агент Рами подтвердил переход защитника в "Сочи"
Агент защитника сборной Франции Адиля Рами Рубен Хавьер Косо Руиз подтвердил переход 34-летнего футболиста в "Сочи".
Фото: haber365.com.tr
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