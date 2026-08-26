Нигматуллин объяснил, почему не верит в переход игрока "Зенита" в "Селтик"

"Положительная динамика выступлений Сафонова сказывается на интересе в сторону российских вратарей. Насколько я заметил, "Зенит" скорее берет, чем отдает. Особенно это касается россиян.
И отдать своего основного вратаря - это не в их стиле. Не уверен, что Адамова сейчас сходу кто-то сможет заменить в "Зените". Не сильно верю в этот переход", - сказал Нигматуллин "Спорт-Экспрессу".
Денис Адамов перешел из "Сочи" в петербургский "Зенит" в июле 2023 года. Всего за клуб голкипер провел 66 матчей, пропустил 40 голов и отыграл 33 встречи на ноль. Соглашение игрока с сине-бело-голубыми рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 28-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 3,5 миллиона евро.
Ранее в СМИ появилась информация, что шотландский "Селтик" заинтересован в Адамове.